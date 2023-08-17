Происшествия

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В Хабаровском крае транспортные полицейские приняли участие в благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

Благотворительная акция давно стала для полицейских делом чести. В преддверии Дня знаний сотрудники Ванинского ЛО МВД России на транспорте совместно с членом Общественного совета при Ванинском линейном отделе приобрели канцелярские принадлежности, краски, пластилин, фломастеры, карандаши, линейки, блокноты, цветную бумагу, тетради и школьные рюкзаки для двух первоклассников, посещающих Краевое государственное казенное учреждение «Ванинский центр социальной помощи семье и детям».

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