Страна и люди
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Страна и люди

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Покушавшиеся на митрополита Тихона хотели устроить взрыв в Сретенском монастыре

 Задержанные по делу о теракте против митрополита Тихона хотели заложить взрывчатку в Сретенском монастыре.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Пишут, что все эти молодые люди - православные, воцерковлённые... с Боженькой были &quot;на ты&quot;... И вдруг - такое падение!.. Может быть, расстрелять этих подлецов... принародно? Во имя Веры - пусть принесут себя, падшие агнцы, в жертву... Или слабО сделать подвиг... во имя Христа? Чтобы человеком остаться... душеньку свою бессмертную не погубить... Или нету у них ТАКИХ понятий? Не привили им ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ за годы обучения в воскресной школе, в семинарии, в бесконечных постах и ночных бдениях?.. Дикие времена... ВРЕМЯ ТОРГАШЕЙ НАСТУПИЛО... всё на продажу, и ничего святого не осталось...
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