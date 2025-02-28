Покушавшиеся на митрополита Тихона хотели устроить взрыв в Сретенском монастыре

ВУ

Владимир Уфимцев

Пишут, что все эти молодые люди - православные, воцерковлённые... с Боженькой были "на ты"... И вдруг - такое падение!.. Может быть, расстрелять этих подлецов... принародно? Во имя Веры - пусть принесут себя, падшие агнцы, в жертву... Или слабО сделать подвиг... во имя Христа? Чтобы человеком остаться... душеньку свою бессмертную не погубить... Или нету у них ТАКИХ понятий? Не привили им ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ за годы обучения в воскресной школе, в семинарии, в бесконечных постах и ночных бдениях?.. Дикие времена... ВРЕМЯ ТОРГАШЕЙ НАСТУПИЛО... всё на продажу, и ничего святого не осталось...