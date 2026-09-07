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Царьград

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ГУ МЧС: в Свердловской области два моста освободились от воды

ГУ МЧС: в Свердловской области два моста освободились от воды

В Свердловской области два низководных моста освободились от паводковой воды. По данным ГУ МЧС, затопленных участков стало меньше, новых подтоплений не ожидается.

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