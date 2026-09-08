В Иркутской области жителям выплатят компенсацию за уничтоженный скот

© Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press В Иркутской области началось массовое уничтожение домашнего скота из-за вспышки узелкового дерматита.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АИ "За рулем" раскри...
- Главком НАТО Грин...
- Главком НАТО Грин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым