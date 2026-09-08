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В Иркутской области жителям выплатят компенсацию за уничтоженный скот

В Иркутской области жителям выплатят компенсацию за уничтоженный скот

 © Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press В Иркутской области началось массовое уничтожение домашнего скота из-за вспышки узелкового дерматита.

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