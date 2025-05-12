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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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9.00 – «Рексхэм» Райана Рейнольдса выйдет в АПЛ в сезоне-2025/26. Клуб оформил 3 подряд повышения в классе

9.00 – «Рексхэм» Райана Рейнольдса выйдет в АПЛ в сезоне-2025/26. Клуб оформил 3 подряд повышения в классе

Букмекеры оценили шансы «Рексхэма» выйти в АПЛ по итогам сезона-2025/26. Команда, принадлежащая американскому актеру Райану Рейнольдсу, оформила три подряд повышения в классе – в Лигу 2 в сезоне-2022/23, в Лигу 1 в сезоне-2023/24 и в Чемпионшип в сезоне-2024/25.

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