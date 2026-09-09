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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бетина Попова: «Танцы на льду – вид, на который отстранение повлияло больше всего. Кагановская и Некрасов не потеряются в мировом топ-10, далее – сложнее»

Хореограф и тренер Бетина Попова считает, что российские танцы на льду пострадали от отстранения больше, чем другие дисциплины.

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