Бетина Попова: «Танцы на льду – вид, на который отстранение повлияло больше всего. Кагановская и Некрасов не потеряются в мировом топ-10, далее – сложнее»

Хореограф и тренер Бетина Попова считает, что российские танцы на льду пострадали от отстранения больше, чем другие дисциплины.
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