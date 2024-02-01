Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Аксёнов поручил до августа благоустроить общественные и дворовые территории в Крыму Как заявил Глава Крыма Сергей Аксёнов, в республике планируют благоустроить 40 общественных и 109 дворовых территорий, также установить 143 детских и спортивных площадки, 1159 контейнерных площадок, отремонтировать 342 кровли МКД и социальных объектов, а также провести замену 551 лифта.