НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

test mazurok

1 подписчик

Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Аксёнов поручил до августа благоустроить общественные и дворовые территории в Крыму Как заявил Глава Крыма Сергей Аксёнов, в республике планируют благоустроить 40 общественных и 109 дворовых территорий, также установить 143 детских и спортивных площадки, 1159 контейнерных площадок, отремонтировать 342 кровли МКД и социальных объектов, а также провести замену 551 лифта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх