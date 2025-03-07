В Сирии свыше 50 силовиков погибли при столкновениях со сторонниками Асада

Потери сотрудников силового ведомства в результате столкновения со сторонниками бывшего сирийского президента Башара Асада составили более 50 человек в Латакии на северо-западе Сирии, 7 марта передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на начальника безопасности административного центра одноименной провинции.
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