smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 601 подписчик

В Сирии свыше 50 силовиков погибли при столкновениях со сторонниками Асада

В Сирии свыше 50 силовиков погибли при столкновениях со сторонниками Асада

Потери сотрудников силового ведомства в результате столкновения со сторонниками бывшего сирийского президента Башара Асада составили более 50 человек в Латакии на северо-западе Сирии, 7 марта передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на начальника безопасности административного центра одноименной провинции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх