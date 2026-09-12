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Татар-информ

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В Казани на Магистральной грузовик насмерть сбил мужчину

В Казани на Магистральной грузовик насмерть сбил мужчину

В Казани цементовоз насмерть сбил мужчину. Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, сегодня в 15:00 цементовоз Shacman сбил пешехода напротив дома 124 на улице Магистральной.

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