Нутрициолог Кованова посоветовала россиянам заменить картофель в оливье на авокадо

Диетолог и нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru сообщила, что традиционное приготовление салата оливье может быть вредным для пищеварения из-за сочетания продуктов Она предложила заменить один из овощей в рецепте на авокадо.
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