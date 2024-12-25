360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    …Очень скоро просроченный и его род – получит энергетический удар…Женщины Украины подымаются с колен узнав, что их му...Зеленский заменил...
  • Сергей Карабухин
    https://ok.ru/video/4337226811914 Зеленского посылают!Зеленский заменил...
  • Сергей Карабухин
    ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ СКОРО ! Ясновидящие: – Идиота-фашиста-Зеленского – ждёт судьба и учесть Гитлера – он отравит себя, жену и...Зеленский заменил...

Нутрициолог Кованова посоветовала россиянам заменить картофель в оливье на авокадо

Нутрициолог Кованова посоветовала россиянам заменить картофель в оливье на авокадо

Диетолог и нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru сообщила, что традиционное приготовление салата оливье может быть вредным для пищеварения из-за сочетания продуктов Она предложила заменить один из овощей в рецепте на авокадо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх