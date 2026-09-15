СберПрайм Московский Марафон пройдет в Москве 26–27 сентября

СберПрайм Московский Марафон пройдет в Москве 26 и 27 сентября. Это крупнейшее марафонское событие России состоится в столице в 13-й раз при поддержке правительства Москвы и департамента спорта города, сообщили организаторы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Горсть орехов в д...
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым