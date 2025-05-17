Создатели Skyblivion посетили офис Bethesda и встретились с Тоддом Говардом...

Создатели Skyblivion посетили офис Bethesda и встретились с Тоддом ГовардомМожно подумать, что команды Skyblivion и Oblivion Remastered будут самыми непримиримыми соперниками, учитывая, как Bethesda неожиданно выпустила ремастер своей RPG 2006 года, затмив фанатский проект волонтеров, которые усердно работали над ним в течение многих лет… источник.