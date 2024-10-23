С 1 января в Омске начнёт действовать туристический налог. Платить его будут отели - в размере 1% от стоимости проживания каждого гостя.
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С 1 января в Омске начнёт действовать туристический налог. Платить его будут отели - в размере 1% от стоимости проживания каждого гостя.