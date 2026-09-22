Невезучая школа № 13. Наши дети не могут нормально учиться в разрушенных зданиях, а в Таджикистане учебные заведения Россия вводит в срок

Свободная Пресса Несмотря на то, что учебный год идет уже три недели, многие ученики так и не сели за парты в родных стенах.
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Зачем противопоставлять и написать в конце: "надо и отношения хорошие поддерживать, и интересы России в ближнем зарубежье как-то отстаивать"?
Есть бюджетные деньги, они распределяются, вот и смета составлена в начале 2025 года для ремонта школы №13... и что? Почему не выполнен ремонт - некому выполнять, смету осваивать или разворовали, пустили на другие цели?
Так об этом и пишите. На 1 августа 2026 года в России 39 559 школ. И что такое 5-10 школ в Таджикистане, где будут изучать русский язык, это как раз и есть "мягкая сила".
Там то с выделенными российскими бюджетными деньгами на строительство и ремонт всё в порядке.
ЗА ЧТО И ГОЛОСОВАЛИ
Пока партия воров и безграмотные министры при власти, никаких изменений не ждите.
Живём так , как голосуем.
пора господа товарищи тащить Аврору-к Кремлю!
А при чём тут Таджикистан?Все вопросы к местным властям того же Волжского.Куда деньги дели?