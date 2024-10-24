Дожди и похолодание ожидаются в Пермском крае до конца октября

В ближайшее время жителям Пермского края следует приготовиться к холодам и дождям. По словам Андрея Шихова, до конца октября сильных оттоков тепла ждать не стоит, температура воздуха, скорее всего, не поднимется выше +10 градусов по Цельсию.
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