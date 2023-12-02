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«Доносятся слухи, что тяжело будет «Пари НН» с «Уралом». Не по спортивным причинам». Управляющий партнер «Пари» Сергеев

Управляющий партнер «Пари» Дмитрий Сергеев написал в телеграм-канале о падении коэффициентов на «Пари НН» в матче с «Уралом» в 17 туре РПЛ.

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