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В Киеве готовят новую рокировку: Федорова отправляют в вице-премьеры, Клименко — в Минобороны

В Киеве готовят новую рокировку: Федорова отправляют в вице-премьеры, Клименко — в Минобороны

В украинской власти назревает очередная кадровая перетасовка. Министра обороны Украины Михаила Федорова, который всего несколько месяцев назад возглавил ведомство, могут перевести на должность вице-премьера.

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