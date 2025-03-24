Выгодно, но трудно: названо лучшее время для покупки долларов

В настоящий момент на валютном рынке наблюдается благоприятный период для приобретения долларов. Несмотря на множество положительных факторов, сам процесс покупки может стать не таким простым, как кажется.
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