Токаев предложил заморозить конфликт на Украине, Путин пообещал проинформировать

25 июля в Омске в ходе XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоялась встреча президентов РФ и РК – Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева – для обсуждения актуальных тем взаимодействия, сотрудничества и укрепления отношений двух стран.
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