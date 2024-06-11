Вынесен приговор бывшему заместителю начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Красноярскому краю

Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Красноярскому краю Михаилу Привалихину.
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