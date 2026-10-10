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Пушилин указал на угрозу жителям подконтрольных ВСУ городов

Пушилин указал на угрозу жителям подконтрольных ВСУ городов

Боевые действия в подконтрольных ВСУ Краматорске, Славянске, Доброполье и Дружковке создают серьезную угрозу для мирного населения.

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