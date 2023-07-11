Адам Делимханов - Наши бойцы не дождутся, когда смогут встретить этих шакалов на поле боя!

VG

Vasily Golov

Адам Делимханов,а как ответит на уничтожение рынка в Щебекино отважный чеченец,Как ответит отважный чеченец на атаку ВСУ дронами Москвы и Кремля?Когда нет ответа,противник наглеет.В Смоленской обл есть ответвление на Украину кабеля для Интернета из серверов США.Работают провайдеры.Они знают,что Россия не позволит отключить Интернет,не позволит телевизионные вышли.откуда оболванивание днем и ночью идет.Там на вышках антенны операторов мобильной связи.Какая война без ТВ и мобильника!Это факт.