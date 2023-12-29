Яна Рудковская едва сама не стала жертвой голой вечеринки Насти Ивлеевой

Продюсер Яна Рудковская тоже могла попасть в ловушку. В связи с тем, что музыкальный продюсер Яна Рудковская высказалась о тусовке блогерши Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор», она отметила, что блогерша должна была тщательнее относиться к своему списку приглашенных гостей, включая всемирно известных ….