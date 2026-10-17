В Перми 24‑летней тату‑мастеру Екатерине грозит уголовная ответственность из‑за опубликованного фото татуировки: на рисунке — образ, напоминающий Деву Марию, с нимбом из оружия.
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Ишь ты: " Невиновная я и действовала строго по пожеланию клиентки."
Ну а если клиентка закажет фашистскую свастику? Тоже "строго по пожеланию клиентки.