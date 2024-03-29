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Что и Как?

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Поиск мотивации и наполнение ресурса

Поиск мотивации и наполнение ресурса

Бывало у вас такое, что вроде и выспались, и поели хорошо, и знаете, как найти мотивацию — а работать не хочется? Под работой я подразумеваю не только ту деятельность, за которую вы деньги получаете, но и любую другую активность: творческую, спортивную, интеллектуальную.

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