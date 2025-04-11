Уровень воды в реке Ишим продолжает медленно повышаться

Продолжающееся медленное повышение уровня воды в реке Ишим на территории Тюменской области зафиксировали группы мониторинга паводковой обстановки, сообщил губернатор региона Александр Моор 11 апреля в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии