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Молодой водитель Chevrolet погиб в лобовом столкновении под Новосибирском

Молодой водитель Chevrolet погиб в лобовом столкновении под Новосибирском

Утром 31 декабря на трассе Новосибирск-Омск в Куйбышевском районе Новосибирской области автомобиль Chevrolet Lacetti под управлением 26-летнего водителя выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком MAN.

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