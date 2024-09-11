РФ призвала МАГАТЭ жестче отреагировать на угрозы Киева в отношении Курской АЭС

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 11 сентября призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дать более внятный ответ на провокации Украины в отношении Курской атомной электростанции (АЭС).
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