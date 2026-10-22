С 26 октября по 7 ноября пройдёт "Монетная неделя", сообщили сегодня в администрации Калуги. Жители смогут достать из копилок монеты и обменять их на банкноты без комиссии или зачислить деньги на банковский счёт.
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