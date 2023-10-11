Русская весна
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Русская весна

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Мировые центральные банки скупают рекордные объёмы золота

Мировые центральные банки скупают рекордные объёмы золота

Мировые центральные банки скупают рекордные объёмы золота с целью диверсификации своих долларовых резервов, сообщает Business Insider со ссылкой на данные американской холдинговой компании State Street.

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