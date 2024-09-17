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Калужские новости

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В Калуге появится туристический «киномаршрут»

В Калуге появится туристический «киномаршрут»

Как мы уже писали, накануне, на планерке у Дмитрия Денисова обсудили развитие туризма в Калуге. В текущем году в горуправе рассчитывают «перепрыгнуть» планку в 1,2 миллиона гостей городаКак мы уже писали, накануне, на планерке у Дмитрия Денисова обсудили развитие туризма в Калуге.

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