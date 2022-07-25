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Трамп правильно посчитал количество гендеров — Захарова

Трамп правильно посчитал количество гендеров — Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова поделилась в Telegram-канале своим мнение по поводу высказываний бывшего вице-президента США Альберта Гора о "сломанной демократии" и экс-президента США Дональда Трампа о существовании только двух гендеров.

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