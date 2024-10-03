Запрет на продажу табака среди молодежи может предотвратить 1,2 миллиона смертей от рака легких, говорится в исследовании

Введение Исследование, проведенное учеными из Университета Сантьяго-де-Компостела, Международным агентством по изучению рака (IARC) и их коллегами, опубликованное в журнале Lancet Public Health, выявило потенциальные преимущества запрета на продажу сигарет и других табачных изделий лицам, родившимся в период с 2006 по 2010 год.
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