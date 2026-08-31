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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монако» Головина и «Эвертон» согласовали трансфер Балогуна за 45+5 млн евро

Нападающий «Монако»  Фоларин Балогун близок к переходу в « Эвертон ». Фабрицио Романо сообщает, что клуб АПЛ и команда, за которую выступает российский хавбек Александр Головин, согласовали трансфер 25-летнего форварда сборной США за 45 миллионов евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов, также есть процент от перепродажи.

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