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Татар-информ

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Депутат Госдумы поддержал включение Dota и Counter-Strike в школьную программу

Депутат Госдумы поддержал включение Dota и Counter-Strike в школьную программу

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава поддержал идею включить компьютерные игры Dota и Counter-Strike в школьную программу в качестве факультативов.

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