Экс-главред «Шпигеля»: «Рука Москвы в Лейпциге? Помнится, подрыв «СП» тоже валили на русских»

Даже если Россия вызывает ужас у немцев, с ней необходимо разговаривать, чтобы положить конец войне. Об этом в эфире австрийской стриминговой платформы ServusTV On заявил известный немецкий журналист, бывший главный редактор влиятельного журнала Der Spiegel Штефан Ауст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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