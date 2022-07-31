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«Мега» арендовала Данко Бранковича у «Баварии»

Новобранец «Баварии» Данко Бранкович (22 года, 215 см) проведет в следующий сезон в аренде. Хорватский центровой присоединится к сербской «Меге», которая специализируется на развитии молодых игроков.

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