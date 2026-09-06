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Артета о 2:1 с «Челси»: «Начало было не самым удачным, но «Арсенал» отреагировал блестяще. Великолепная игра с нашей стороны. Нужно продолжать повышать планку»

Главный тренер « Арсенала »  Микель Артета высказался о победе над « Челси » в 3-м туре АПЛ (2:1).

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