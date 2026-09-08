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#270_Без_Антракта: в одну сцену превратится театр «Глобус» на четыре часа

#270_Без_Антракта: в одну сцену превратится театр «Глобус» на четыре часа

Здание «Глобуса» в субботу 12 сентября станет местом проведения уникального проекта #270_БЕЗ_АНТРАКТА (12+).

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