"Фонд доверчивых клиентов" Михаила Фридмана

Не успели хозяева "Альфа-Групп" Михаил Фридман и Петр Авен вернуться "на поклон" в Россию, как их "Альфа-банк" поспешил продвинуть новую "акцию", которая может быть банальным обманом потребителей - а именно потенциальных клиентов банка из субъектов малого и среднего предпринимательства.