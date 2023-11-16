"Фонд доверчивых клиентов" Михаила Фридмана

Не успели хозяева "Альфа-Групп" Михаил Фридман и Петр Авен вернуться "на поклон" в Россию, как их "Альфа-банк" поспешил продвинуть новую "акцию", которая может быть банальным обманом потребителей - а именно потенциальных клиентов банка из субъектов малого и среднего предпринимательства.
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