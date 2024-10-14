На Покровском направлении оператор БПЛА группировки войск «Центр» поразил FPV-дроном БМП М2А2 ODS-SA Bradley, которая пыталась вытянуть с поля боя повреждённый БТР.
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На Покровском направлении оператор БПЛА группировки войск «Центр» поразил FPV-дроном БМП М2А2 ODS-SA Bradley, которая пыталась вытянуть с поля боя повреждённый БТР.
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