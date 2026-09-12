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Царьград

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Президент Ливана требуется вывод израильских войск из южных районов

Президент Ливана требуется вывод израильских войск из южных районов

Президент Ливана Джозеф Аун требует от Израиля вывести войска и вернуть пленников. Посетив Набатию, он подтвердил готовность властей восстановить разрушенные районы и поддержать местное население после израильских авиаударов, унесших жизни 27 человек.

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