Четыре игрока "Локомотива" покинут клуб по окончании сезона

Четыре игрока "Локомотива" покинут клуб по окончании текущего сезона. Помимо нападающего Артема Дзюбы, который также покинул команду, это вратарь Маринато Гильерме, защитник Станислав Магкеев и вратарь Даниил Худяков.
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