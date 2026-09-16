Уроженка Мариуполя сможет вернуться в Россию в 105 лет 55-летнюю женщину развернули после проверки в Шереметьево, и разрешили въезд только в 2074 году, сообщил телеведущий Руслан Осташко.
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