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ТАСС

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Бутман заявил, что не опасается конкуренции музыкантов с ИИ

Бутман заявил, что не опасается конкуренции музыкантов с ИИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Народный артист России, президент Авторского совета Игорь Бутман пока не видит угрозы для музыкантов со стороны искусственного интеллекта и считает его развитие частью конкуренции и прогресса.

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