Мэр Москвы Собянин о графике работы медучреждений в новогодние праздники

В новогодние праздники медицинские учреждения столицы будут работать по особому графику. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин, пишет «Агентство городских новостей «Москва».
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