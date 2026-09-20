Памфилова: окончательные итоги выборов подведут не раньше 25 сентября

Окончательные итоги выборов будут подводиться не раньше 25 сентября, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
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