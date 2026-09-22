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Агентам Киева дали сроки до 28 лет за подготовку терактов в Запорожской области

Агентам Киева дали сроки до 28 лет за подготовку терактов в Запорожской области

УФСБ России по Запорожской области Четырех человек осудили в Запорожской области по делу о деятельности террористического сообщества и подготовке терактов в отношении представителей региональных органов власти.

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