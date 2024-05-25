Мы уже на краю: Рогозин обвинил США в ударе по российской системе раннего предупреждения о ядерном нападении (ФОТО)

Сенатор, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал снимки из Сети после атаки БпЛА станции РЛС «Воронеж-ДМ», способной фиксировать запуск баллистических ядерных ракет на дистанции до 6000 км.
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