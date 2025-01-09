Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому

Кеосаян несколько лет назад с разницей в два года пережил два инфаркта.фото: Кардашов Антон/Агентство «Москва»Режиссер, журналист и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме в больнице, сообщила его супруга Маргарита Симоньян.