Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому

Кеосаян несколько лет назад с разницей в два года пережил два инфаркта.фото: Кардашов Антон/Агентство «Москва»Режиссер, журналист и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме в больнице, сообщила его супруга Маргарита Симоньян.
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